İtalyan halkı Parlamenter sayısının düşürülmesine 'evet' dedi

Çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen ülkede, Senatodaki sandalye sayısını 315'ten 200'e, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin mevcudiyetini de 400'e düşüren kanuni düzenlemeye ilişkin referandum ile bazı bölgelerdeki yerel yöneticileri belirlemeye yönelik seçimlerde iki gündür süren oy verme işlemi dün 15.00’te sona erdi.







Katılım düşük





İçişleri Bakanlığının açıkladığı veriye göre, anayasa referandumuna katılım yüzde 53,11 dolayında gerçekleşti. Oy sayım işlemlerinin devam ettiği ülkede ilk sonuçlara göre, "Evet" oyları yüzde 69,39 düzeyinde bulunuyor.





Parlamenter sayısının azaltılmasına ilişkin yasanın hazırlanmasında ve parlamentoda kabul edilmesinde öncü olan iktidarın büyük ortağı 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) eski lideri Luigi Di Maio, referandumda çıkan sonucu sevinçle karşıladı.







Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün elde edilen bir tarihi sonuçtur. Daha az ayrıcalıklı normal bir parlamentoya sahip olmaya dönüyoruz. 5 Yıldız Hareketi olmasaydı, bunların hiçbirisi gerçek olmayacaktı." ifadesini kullandı.





