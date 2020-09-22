Samanyolu Haber /Dünya / İtalyan halkı Parlamenter sayısının düşürülmesine 'evet' dedi /22 Eylül 2020 10:26

İtalyan halkı Parlamenter sayısının düşürülmesine 'evet' dedi

İtalya’da parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik anayasa değişikliği referandumunda oy kullanma işlemi sona ererken, sandık çıkış anketlerine göre "Evet" oyları yüzde 70 civarında bulunuyor.

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Çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen ülkede, Senatodaki sandalye sayısını 315'ten 200'e, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin mevcudiyetini de 400'e düşüren kanuni düzenlemeye ilişkin referandum ile bazı bölgelerdeki yerel yöneticileri belirlemeye yönelik seçimlerde iki gündür süren oy verme işlemi dün 15.00’te sona erdi.

Katılım düşük

İçişleri Bakanlığının açıkladığı veriye göre, anayasa referandumuna katılım yüzde 53,11 dolayında gerçekleşti. Oy sayım işlemlerinin devam ettiği ülkede ilk sonuçlara göre, "Evet" oyları yüzde 69,39 düzeyinde bulunuyor.

Parlamenter sayısının azaltılmasına ilişkin yasanın hazırlanmasında ve parlamentoda kabul edilmesinde öncü olan iktidarın büyük ortağı 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) eski lideri Luigi Di Maio, referandumda çıkan sonucu sevinçle karşıladı.

Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün elde edilen bir tarihi sonuçtur. Daha az ayrıcalıklı normal bir parlamentoya sahip olmaya dönüyoruz. 5 Yıldız Hareketi olmasaydı, bunların hiçbirisi gerçek olmayacaktı." ifadesini kullandı.

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