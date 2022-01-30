Ataması yapılmayan Murat öğretmen intihar etti

Türkiye’de işsizlik her geçen gün büyüyen bir sorun. Resmi olarak açıklanan rakamlara göre bile Türkiye’de 8 milyon 45 bin kişi işsiz. Bu sorun en çok gençleri umutsuzluğa sürüklüyor, geri dönülmez büyük acıların yaşanmasına neden oluyor. Son olay Şanlıurfa’da yaşandı.







Şanlıurfa’da ataması yapılmayan öğretmen Murat Kaya, ailesine bıraktığı küçük bir notun ardından intihar etti. Kaya’nın ailesine yazdığı 29 Ocak 2022 tarihli notta, “Hayata veda ediyorum. Üniversitemi, askerliğimi, özel sektörde çalıştım ve okudum. Abimi ve annemi çok seviyorum. Babamı özledim” yazdı.





“ADALETSİZ DÜZENE YAZIKLAR OLSUN”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Şanlıurfa’da yaşayan Murat K. isimli atanamayan genç bir öğretmen yaşamına son verdi. Bu memleketin pırıl pırıl gençlerinin geleceğini çalanlara, bu adaletsiz düzeni yaratanlara yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.













SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Ataması yapılmayam öğretmen Murat Kaya için Twitter’da #MuratÖğretmenGittin adıyla açılan hastag, trend topic (tt) oldu. Binlerce mesaj atıldı.





“GENÇLERİN GELECEKLERİNİ ÇALDINIZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, “Şanlıurfa’da Murat öğretmen atanamadığı için ardında dört satırlık bir yazı bırakarak yaşamına son verdi. Emek verdiği, çok istediği mesleğini yapamadı. Gençlerin umutlarını, geleceklerini çaldınız” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.









“KATİL BELLİ”



CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Şanlıurfa’da Murat öğretmen atanamadığı için yaşamına son verdi. Saraydakiler ve saray yancıları 5,6,7,8,9 hatta 14 maaş birden alırken bir öğretmenimize bir maaşı bile çok gördüler. Katil belli. Faili meçhul değil; faili meşhur” ifadelerine yer verdi.







