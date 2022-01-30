Alaattin Çakıcı'nın yeğeni 65 bin lira için mi öldürüldü: Eşi cevap verdi

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye’nin gündemine oturan cinayette 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan D.’nin de olduğu öğrenildi. İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. da olay günü yakalanmıştı.







Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize’de toprağa verildi. Eşi Ece Erken saldırıyla ilgili ilk kez konuştu. Show Haber’in yayınladığı habere göre; Konuşurken hıçkırıklara boğulan Erken, “Keşke yaralasalardı, niye canına kıydılar?” dedi.





65 BİN LİRA İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

65 bin liralık anlaşmazlık yüzünden öldürüldüğü iddialarına ilişkin konuşan Erken, “İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum. O kadar korkuyorum ki erken çıkacaklar diye. Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var?” diye sordu.





“TELEFONU AÇMADI, İÇİME DOĞDU”



Saldırı gecesini anlatan Ece Erken, “Beni her toplantıya götürürdü. O gün götürmedi. Oturur beklerdim onu. Kocamı 12.15’te aradım, ‘niye aramadın bu saate kadar’ dedim. ‘Aşkım gazeteciler var, başkan (Fikret Orman) gitti çok oldu’ dedi. İçime doğdu 12.30’da tekrar görüntülü aradım ‘Neredesin niye çıkmadın?’ diyecektim. Telefonu açmadı.” şeklinde konuştu.





“EN KÖTÜ SAKAT KALIR DİYE DÜŞÜNDÜM”

Erken, “Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki ‘ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok’. Dedim ki, ‘en kötü sakat kalır, ben ona bakarım’. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı. Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum…” diye konuştu.