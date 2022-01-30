Babacan’dan 'atlı' akaryakıt zammı tepkisi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan benzin fiyatlarını eleştirdi. Eşi Zeynep Babacan ve kendisinin at üzerinde bir fotoğrafını paylaşan Babacan, “Benzin fiyatlarını görünce biz” notunu düştü.







DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak benzin zamlarını eleştirdi.





Eşi Zeynep Babacan ile birlikte at üzerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Babacan, “Benzin fiyatlarını görünce biz” paylaşımında bulundu.





20 Ocak’taki son zammın ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre, benzinin litre fiyatı Ankara’da ortalama 14,12 liradan, İstanbul’da 14,05 liradan, İzmir’de 14,13 liradan satılıyor.













Şubat ayı içerisinde benzin ve motorine 80-90 kuruş yeni bir zam gelmesi bekleniyor.