Samanyolu Haber /Dünya / Ateşkes iddialarını hem İsrail hem de Hamas yalanladı /16 Ekim 2023 16:11

Ateşkes iddialarını hem İsrail hem de Hamas yalanladı

Reuters'a konuşan iki Mısırlı güvenlik kaynağı, Mısır, İsrail ve ABD'nin Gazze'nin güneyinde ateşkeste anlaştığını söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi ve Hamas, iddiayı yalanladı.

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İsrail-Filistin çatışmalarının 10'uncu gününde, ABD, İsrail ve Mısır'ın Gazze'nin güneyinde ateşkes konusunda anlaştığı, ateşkesin yerel saatle 06.00'dan itibaren yürürlükte olacağı bildirildi. Buna göre, Refah Sınır Kapısı da aynı saatte yeniden açılacak.

'SINIR KAPISI 14.00'E KADAR AÇIK KALACAK'
Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı iki güvenlik kaynağı, ateşkesin birkaç saat süreceğini belirtti, fakat ateşkesin ne kadar süreyle geçerli olacağı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. İki kaynak ayrıca üç ülkenin Refah Sınır Kapısı'nın bugün yerel saatle 14.00'e kadar açık kalması konusunda anlaşmaya vardığı bilgisini de verdi. 

Reuters'ın paylaştığı fotoğraflarda Mısırlı STK'lerin yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere sınırda beklediği görüldü. Reuters, Mısırlı güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiyi doğrulamak üzere İsrail ordusu ve ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliği ile iletişime geçtiğini, fakat İsrail ordusunun konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadığını aktardı.

İSRAİL VE HAMAS'TAN ATEŞKES HABERLERİNE YALANLAMA
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada ise ‘yabancıları dışarı çıkarma karşılığında Gazze’de mevcut durumda herhangi bir ateşkes ya da insani yardım olmadığı' belirtildi. Açıklama, iki Mısırlı güvenlik kaynağının Gazze’nin güneyinde ateşkes konusunda anlaşma sağlandığı açıklamasından yaklaşık yarım saat sonra geldi.

Hamas yetkilisi İzzet El Reşik de Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı ve geçici ateşkes sağlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.


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