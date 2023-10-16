WhatsApp'ta yabancı numaradan gelen mesajlara cevap verirseniz bakın ne oluyor...

Dolandırıcılık yöntemleri sınır tanımıyor. Günümüz teknolojisinde artık kişisel bilgiler servet değerinde olurken, bunları ele geçirenler de her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşımıza çıkıyor.







WhatsApp üzerinden son dönemde herkese yabancı numaralar yazmaya başladı. Bazen arıyorlar, bazen merhaba yazıyorlar. Kimi zaman ikinci aşamaya tek basamakta geçerek iş teklifi sunuyorlar.







Yabancı numaralardan gelen iş teklifine cevap verildiğinde ne oluyor?







İş teklifinde ilk etapta kişilerden bir bedel talep edilmiyor. Böylelikle ilk güven ilişkisi kurulurken, kişilerden istenen iş e-ticaret sitelerinde 'çakma' yani sahte ürünlere yorum ve beğeni yapılması isteniyor. Kısaca dolandırıcılığa 'alet' ediliyor.





İletişime geçilen aslında bir yapay zekâ oluyor. +1 (575) koduyla başlayan telefondan gelen "Merhaba" mesajına cevap vererek konuşma başlıyor.







'Merhaba' karşılığı gelmeden asıl konuya girmeyip bekleniyor. Görev ve link göndermeden önce Telegram kullanılıp kullanılmadığı soruluyor. Konuşmada bir sonraki aşamada oraya geçiliyor.





İlk başta 3 ürün göndererek beğeni isteniyor ve bunu ekran görüntüsü ile kanıtlamak gerekiyor.





WhatsApp konuşması ilk "işten" sonra Telegram'a yönelerek iletişim için link gönderiliyor.







Mesaj gönderen kişinin profil fotoğrafının 'stok' olduğu görülürken, yapay zekâyla üretildiği ya da çalındığı düşünülüyor. Mesajlardaki bozuk Türkçe de yapay zeka seçeneğini güçlü kılıyor.





Beğeniden sonra istenen banka bilgileriyle gerçekten ödeme için para gönderiliyor.







Verilen hesaba 50 TL ödendikten sonra yine ekran görüntüsü istenerek yeni linkleri yönlendiriyorlar. Beğeni yapılacak üç link için 30 TL ödeme yapılacağı belirtilerek, beğeniden sonra ödeme de gerçekleşiyor.





Yasal olduğunu kanıtlamak adına bir site linki göndererek bu işin profesyonel yapılabileceğini ve günde 28 beğeniyle 600 TL gelir edileceği söyleniyor. Ancak kandırma burada devreye giriyor.





EFT üzerinden ödemeyi yapan hesaptaki kişi araştırmayla Instagram'da bulunuyor: Aynı isimde tek kişi olmasıyla iletişime geçiliyor.







Parayı gönderen hesabın sahibi de bu dolandırıcılarla yapay zekâ üzerinden iletişimde kalıyor ve para kazanıyor. Kendisine 'beğeni ve yorum yapan insanlara' para göndermesi gerektiği söyleniyor, o da sorgulamadan işlemi gerçekleştiriyor.





Bu kişi verdiği bilgilerde gün içerisinde farklı hesaplara toplamda 2 bin TL'ye yakın para gönderdiğini belirtirken, günlük 100 kişiye yapılan transferlerin ödemesini gün sonunda alıyor.





Konuşulan kişinin işin içinde olup olmadığı ya da herkes gibi para kazanma güdüsüyle işi yapıp yapmadığı anlaşılamıyor. Ancak ödeme aldığı banka hesabı ya da kişi sorusuna cevap vermiyor.







Numaraların nereden bulunduğu, kişisel bilgilerin çalınıp çalınmadığı ya da nerede satıldığı sorusu cevap bulmazken, son yıllarda birçok kurum ve siteye yapılan saldırılarla elde edilen veri hırsızlığıyla kişisel bilgilerimiz her yerde ulaşabilir hale geldi.





Sosyal medya, telefonlar, smsler, WhatsApp gibi ulaşım için birçok kanal bulunurken, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara karşılık vermek zor durumlara düşmeye neden olabiliyor.







Diğer yandan da e-ticaret sitelerinde yorumlarına bakarak ürün satın alma konusunda da sahte yorum ve beğeni konusu dikkat çekiyor. Sadece satın alma da değil: Instagram gibi sosyal medya mecralarında gönderiler, beğeniler ve takipçiler sorgulanmaya açık gözüküyor.



