Futbolcuları dolandıran müdür: Para o kadar çoktu ki evlerine gidildi

Bakırköy’de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi futbol dünyasından insanların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Erzan tarafından dolandırıldığını iddia eden ünlü isimler de tek tek adliyeye giderek savcıya ifade vermişti. Adı geçen banka Seçil Erzan’ın yaptığı işlemlerden habersiz olduklarını ve suçla alakaları olmadığını belirtirken, Erzan savcılığa verdiği ek ifadede bankanın yaptığı işlemlerden habersiz olmasının mümkün olmadığını söylemişti.







Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) istenen rapordaki bir detay dikkat çekti. Raporun hazırlanması aşamasında BDDK tarafından bankaya sorulan bir soruya banka tarafından verilen cevap, bankanın çekilen yüksek miktardaki nakit için müşteriyi arayıp nedenini sorduğu bununla da yetinmeyip müşterinin evine bir personel göndererek müşterinin dolandırılmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. İlerleyen süreçte ise o müşterinin Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; BDDK tarafından bankaya, “İnceleme çerçevesinde Seçil Erzan’a teslim edilen paraların bir kısmının bankanız nezdindeki hesaplardan çekildiği ve bunların yüksek tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. Yüksek tutarlı nakit çekiliş hareketleri gerçekleştiğinde bankanız sisteminde nasıl bir uyarı ortaya çıkmakta ve ne tür prosedürler işlenmektedir? Seçil Erzan’a teslim edilen paranın kaynağını oluşturan nakit çekişlerin bağlamında söz konusu uyarı ve prosedürler nasıl işlenir?” sorusu soruldu.





Banka ise verdiği cevapta, nakit çekim işlemlerinin hesap sahiplerinin kendisi tarafından yapıldığını ancak müşterilerden Bülent Ç.’nin vadesine bir gün kala parasını çekmek isteyince şüphelendiklerini belirtti. Banka müşterinin kesin ve geçerli bir talimatı olmasına rağmen kendisiyle yüz yüze temasa geçtiklerini belirterek, “Kendisi bir yatırım fırsatı bulduğu için parasını çektiğini ifade etmiştir. Bununla da yetinilmemiş Avrupa 1. Özel Yatırım Merkezi Şubesi Yatırım Danışmanı O.A. müşteriden randevu alıp evinde ziyaret etmiş ve kendisine sosyal mühendislik veya benzeri dış dolandırıcılık (savcılıktan arıyoruz, terör örgütüyle bağınız var gibi görünüyor, tüm paranızı şuraya bırakmanız gerekiyor vb. yöntemler) girişiminde bulunulup bulunulmadığı yönünde sorular sorarak müşterinin kendi rızası ile parayı çekip çekmediğini araştırmıştır. Müşteri bu çalışanımıza da ev alacaklarını beyan etmiştir” şeklinde cevap verdi.





2 MİLYON DOLARI ERZAN’IN GÖNDERDİĞİ KİŞİYE TESLİM ETTİ

Bankanın tüm sorularına rağmen nakit parasını fona yatıracağını söylemeyen Bülent Ç. iki ay sonra ise Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bülent Ç. verdiği ifadede Seçil Erzan’ı 2011 yılından beri tanıdığını ve güvenini kazandığını söyledi. Erzan’ın yüzde 27 getiri sağlayan özel bir fondan bahsettiğini anlatan Bülent Ç., parasını bankaya teslim ettiğini düşünerek, bankada bulunan 2 milyon 198 bin dolarını çekerek Erzan’ın yönlendirdiği bir kişiye teslim ettiğini söyledi. Bülent Ç. bu teslimat karşılığında kendisine hem banka kaşesi hem de Seçil Erzan’ın ıslak imzası bulunan 3 evrak teslim edildiğini belirtti