Reuters: Türkiye İsveç konusunda acele etmiyor, bir gözü ABD'de

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama konusunu bu ay da erteleyeceği, ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti alma talebine destek beklediği ifade edildi. Reuters'ın haberinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama konusunda acelesi olmadığı, bu esnada bir gözünün ABD'de olduğu belirtildi.







Ajansa konuşan 'Ankara'daki duruma aşina' iki kaynak, Ankara'nın Washginton ile uyum içinde hareket etmek istediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye 20 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı ve onlarca modernizasyon kiti satışının ABD Kongresi tarafından onaylanması için çalışmasının beklendiği ifade edilen haberde, AK Parti'den ismi verilmeyen bir yetkilinin konuya ilişkin olarak, "F-16'lar ve İsveç konusundaki güven eksikliği düşünüldüğünde, Türkiye NATO üyeliğini onaylamak için acele etmiyor ve aynı zamanda ABD'nin adım attığına yönelik bir işaret arıyor" dediği aktarıldı.





ABD: BU İKİ ŞEYİ DE YAPMALIYIZ

Ajansa konuşan ve ABD-Türkiye görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olduğu ifade edilen ikinci kaynak da tarafların İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'ye F-16 satışını onaylamasını öngören 'kabataslak teklifin' ertelendiğini belirtti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi, iki konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise İsveç'in 'yakın gelecekte' NATO'ya katılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Sözcü, Başkan Joe Biden'ın F-16 satışını 'ittifakın, Birleşik Devletler'in ve Türkiye ile ilişkilerinin menfaatine olacak şekilde desteklediğini' belirtti. Sözcü, "Bu iki şeyi de yapmalıyız" diye konuştu.







'ERDOĞAN ACELECİ DEĞİL'

Reuters'ın haberine göre, Türk yetkililer ve yabancı diplomatlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Ankara'daki bombalı saldırının ardından İsveç'in NATO üyeliği konusunda 'aceleci olmadığını' aktardı. Meclisin açıldığı ve İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı yapıldığı 1 Ekim'de İsveç'in NATO üyelik başvurusunun TBMM'de 'hızlıca onaylanacağı' yönündeki umutların da darbe aldığı ifade edilen haberde, Türkiye'nin saldırının ardından Irak ve Suriye'deki askeri hedefleri vurduğu ve Türkiye'ye ait SİHA'nın düşürüldüğü hatırlatıldı. Reuters'a konuşan iki kaynak, 'bunun ardından ABD-Türkiye teklifi konusundaki görüşmelerin sakinlediğini' belirtti.