Atı alan Üsküdar’ı bu kez geçmesin!

Ömer Faruk Eminağaoğlu, kader seçimine sayılı günler kala sandık güvenliğine ilişkin artan endişeleri SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu seçim için de bir dizi tartışmalı karar aldığına dikkat çeken Eminağaoğlu, şu uyarılarda bulundu:





‘EŞİT YARIŞ İLKESİ BOZULUYOR…'

“Erdoğan'ın hem diploma sorunu hem de dönem engeline rağmen adaylığının kabul edilmesi, bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcısının istifa etmeden adaylıkların kabulü, bazı seçim çevrelerinde ittifak logolarının yer almaması gibi YSK'nın bu aşamaya kadar aldığı kararlar eşit yarış ilkesini bozmaktadır. Bu durum, AKP'nin seçimleri kazanamama olasılığı arttıkça, benzeri kararların da artacağını göstermektedir.”







ANAYASA KEVGİRE DÖNDÜ

“Bu seçim döneminde Anayasa delik deşik oldu. Hele de YSK kararları ile kevgire çevrildi.Partilerin, seçim güvenliği için görevini eksiksizyapması her türlü olumsuzluğu çok büyük oranda bertaraf edebilir ama tamamen ortadan kaldırmaz. Bu nedenle seçimleri yöneten organların kararlarına karşı gerekli başvuruların yapılması ve bunun ısrarla takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.”









