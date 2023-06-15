Samanyolu Haber /Gündem / Atilla Taş'a 4 yıl 11 aya kadar hapis talebi: 'Terör' bulamadılar 'hakaretten' istediler /15 Haziran 2023 16:12

Atilla Taş'a 4 yıl 11 aya kadar hapis talebi: 'Terör' bulamadılar 'hakaretten' istediler

Hizmet Hareketi'ne üyelik iddiasıyla yargılandığı davada mahkemenin verdiği cezanın Yargıtay’da bozulması üzerine yeniden yargılanan sanatçı ve Twitter fenomeni Atilla Taş hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada daha önce yöneltilen terör suçlamalarına yer verilmedi.

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Sözde medya yapılanması iddiasıyla yargılandığı davada mahkemenin verdiği cezanın Yargıtay’da bozulması üzerine yeniden yargılanan sanatçı ve Twitter fenomeni Atilla Taş hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Atilla Taş hakkında “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından 4 yıl 11 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI: YETERLİ DELİL BULUNAMADI
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Atilla Taş katılmazken, sanık avukatı hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, dosya kapsamına göre Yargıtay’ın bozma ilamına göre Hizmet Hareketi ile organik bağ kurduğuna dair yeterli delil bulunmayan sanığın eylemlerinin “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle bu suçlardan toplam 1 yıl 11 ay 15 günden 6 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Taş’ın avukatı, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunmasını hazırlayabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.
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