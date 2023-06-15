Samanyolu Haber /Gündem / Büyük yenilik: Bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı olabilecek /15 Haziran 2023 16:17

Büyük yenilik: Bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı olabilecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Planlanan uygulamayla WhatsApp kullanıcıları artık tek bir telefonda birden fazla hesap kullanabilecek.

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Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçen günlerde telefon numaraları olmadan kullanıcıların hesaplarına erişim sağlamasına olanak sağlayan bir özellik getirmişti. Bu özelliğin ardından WhatsApp'ta birden fazla hesabı tek bir telefonda kullanma konusu gündeme gelmişti. 

Son ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp bu özelliği test etmeye başladı. Platformun test versiyonunda görüldüğü kadarıyla artık bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanılabilecek. 

WABetaInfo'nun haberine göre bu sistem aynı Instagram'da olduğu gibi olacak. Kullanıcılar hesaplar arasında istediği zaman değişim yapabilecek.
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