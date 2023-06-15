Avrupa'da faiz 22 yılın zirvesinde; Daha da artacak!

Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak gecelik mevduat faizini yüzde 3,50'ye, refinansman faizini yüzde 4'e, marjinal fonlama faizini yüzde 4,25'e yükseltti. Böylece banka yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8. toplantıda da devam etti.







Banka, APP kapsamında yeniden alımların temmuzda devam etmeyeceğini bildirdi.





AMB yetkilileri enflasyonun uzun süre daha yüksek kalacağını belirterek 2023 için enflasyon tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e yükseltti. 2024 beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 3'e çıktı.





Büyüme tahminleri ise düşürüldü. 2023 tahmini yüzde 1'den yüzde 0,9'a, 2024 beklentisi ise yüzde 1,7'dan yüzde 1,5'e düşürüldü.





AMB'nin aksine ABD Merkez Bankası dün sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti.