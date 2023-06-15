Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da faiz 22 yılın zirvesinde; Daha da artacak! /15 Haziran 2023 16:25

Avrupa'da faiz 22 yılın zirvesinde; Daha da artacak!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentilerine paralel olarak bugün faizleri 25 baz puan artırdı. Faizleri 22 yılın zirvesine çıkaran banka daha fazla faiz artışı yapılacağı sinyali verdi.

SHABER3.COM

Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak gecelik mevduat faizini yüzde 3,50'ye, refinansman faizini yüzde 4'e, marjinal fonlama faizini yüzde 4,25'e yükseltti. Böylece banka yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8. toplantıda da devam etti.

Banka, APP kapsamında yeniden alımların temmuzda devam etmeyeceğini bildirdi.

AMB yetkilileri enflasyonun uzun süre daha yüksek kalacağını belirterek 2023 için enflasyon tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e yükseltti. 2024 beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 3'e çıktı.

Büyüme tahminleri ise düşürüldü. 2023 tahmini yüzde 1'den yüzde 0,9'a, 2024 beklentisi ise yüzde 1,7'dan yüzde 1,5'e düşürüldü.

AMB'nin aksine ABD Merkez Bankası dün sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'da faiz 22 yılın zirvesinde; Daha da artacak! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:46:25