Samanyolu Haber /Dünya / Atina'daki ilk resmi cami ibadete açılıyor /14 Eylül 2020 22:05

Atina'daki ilk resmi cami ibadete açılıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki ilk resmi caminin Ekim ayında ibadete açılacağı ifade edildi.

SHABER3.COM

Yapımı yaklaşık 14 yıl süren ve büyük tartışmalara neden olan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki ilk resmi caminin Ekim ayında hizmete gireceği açıklandı.

Atina'nın Votanikos mahallesinde temeli atılan caminin inşaat çalışmaları, halkının büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyan olan Yunanistan'da yaşanan protestolar sebebiyle uzun süre ertelenmişti. Cami için bölgedeki bir kilise 10 dönüm arazi bağışlamıştı.

Kathimerini gazetesine konuşan bir devlet yetkilisi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in haziran ayında aldığı kişisel kararın caminin bitirilmesi yönünde olduğunu söyledi. Bu yönde ibadethanenin açılabilmesi için güvenlik, temizlik, personel ve diğer eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü, ilgili sözleşmelerin de Ekim ayı başında yapılacağı kaydedildi.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor. Cami için 887 bin Euro bütçe ayrılmıştı.

Atina cami

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