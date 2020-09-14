Samanyolu Haber /Teknoloji / Venüs'te bilim camiasını hareketlendiren keşif /14 Eylül 2020 21:57

Venüs'te bilim camiasını hareketlendiren keşif

Büyüklük açısından Dünya'ya çok yakın olan ancak diğer gezegenler gibi yapısı yaşamı desteklemeyen Venüs'ten yeni bir keşif yapıldığı iddia edildi.

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Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs’te yaşam izleri bulunmuş olabilir. İddiaya göre, gezegenin atmosferinde biyolojik yaşamın olduğu ortamlarda bulunan bir madde olan 'fosfin' keşfedildi. 
 
Geçtiğimiz günlerde "çok önemli ve büyük bir keşfin" açıklanacağı söyleyen Kraliyet Astronomi Cemiyeti, bugün TSİ 18.00’da sadece basın mensuplarının katılabileceği bir toplantı düzenledi. 

Konuya ilişkin resmi açıklama yapan Kraliyet Astronomi Cemiyeti, Venüs'te, yaşamın bulunduğuna ilişkin izlerin olduğu ifade edildi. Uzmanlar Venüs'ün atmosferinde fosfin gazı bulunduğunu açıkladı. Fosfin gazının sadece yaşam formları tarafından üretildiği biliniyor.

MIT'de moleküler astrofizikçi Clara Sousa-Silva, fosfin gazının bulunmasına ilişkin olarak "Kulağa çılgınca gelse de, en makul açıklamamız hayattır" dedi.
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