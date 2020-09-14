Süleyman Soylu Uğur Dündar'ı aradı

Sosyal medyadan İsmet İnönü'ye hakaret eden eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Çelebi Altuntaş'ın gazeteciler Uğur Dündar ve gazeteci Yılmaz Özdil'in annelerine de küfür ettiği ortaya çıktı. Çirkin paylaşımı ifşa eden Uğur Dündar, bakan Soylu'nun kendisini aradığını bildirdi.





Eski Yozgat AKP Gençlik Kolları Başkanı ve son yerel seçimde Yozgat Belediye Başkanlığı'na AKP’den aday adayı olan Çelebi Altuntaş, sosyal medya hesabından 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye ve gazeteciler Uğur Dündar ve gazeteci Yılmaz Özdil'e hakaretler etti.





İsmet İnönü için “Kur-an’ı yasakladı. Kur-an’ı yakarak imha etti. Allah demesini yasakladı. Hacca gitmeyi yasakladı” iftirasında bulunan Altuntaş’ın Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen için de ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.





Altuntaş hakkında işlem başlatılması çağrısı yapan Uğur Dündar’ı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla aradı. Soylu söz konusu şahısla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Emniyet teşkilatına talimat verdiğini söyledi.



