Samanyolu Haber /Ekonomi / Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten faiz artırma ihtimaliyle ilgili tarih tahmini /11 Ocak 2022 19:52

Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten faiz artırma ihtimaliyle ilgili tarih tahmini

Yükselen enflasyon rakamları karşısında yeni yılla birlikte faiz artırımına gideceği tahmin edilen Amerikan Merkez Bankası (Fed) yönetiminin bu kararıyla ilgili bir tarih tahmini geldi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, “Eğer rakamlar son aylardaki gibi gelmeye devam ederse Mart’ta yapılacak bir faiz artırımı uygun olabilir.” ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fed'in faiz artışında daha ‘agresif’ olacağı sinyali vermesinin ardından Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz artırımlarına başlanacak tarihi açıkladı. Fed'in faiz artırımı yurtiçi piyasalarda doların daha da yükseleceği endişesi meydana getiriyor.

Fed'in 14-15 Aralık politika toplantısının tutanaklarına göre, Fed'in sıkı istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak için faizleri öngörülenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceği ve bilançosundaki varlıkları azaltabileceği belirtilmişti.

Fed'in faiz artışında daha ‘agresif’ olacağı sinyali vermesi, riskli varlıkların cazibesini azaltarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde daha fazla düşüşü tetikleyebileceği öngürülüyor.

TL'DE NEGATİF SEYİR

Hafta başından bu yana negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş beklentisiyle değer kaybını sürdüren TL, yüzde 17 değer kaybetti. Ekonomistler enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.

TARİH VERDİLER

Aralık ayındaki Açık Piyasa Komitesi toplantısında 2022 için üç faiz artırımı öngördüğünü belirten Bostic, Eylül’de gerçekleştirilen toplantıda 2022’de iki faiz artırımı olacağını öngörüyordu.

“Eğer rakamlar son aylardaki gibi gelmeye devam ederse Mart’ta yapılacak bir faiz artırımı uygun olabilir” diyen Bostic, istihdam meydana getirimi ve enflasyondaki trendin devam etmesi halinde baharda faiz artırımlarına başlayabileceklerini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ABD Merkez Bankası’nın enflasyondaki artış nedeniyle Mart’ta faiz artırmaya başlayabileceğini, bir sonraki adımda da bilançonun küçültülebileceğini belirtti.
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