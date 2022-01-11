Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten faiz artırma ihtimaliyle ilgili tarih tahmini

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fed'in faiz artışında daha ‘agresif’ olacağı sinyali vermesinin ardından Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz artırımlarına başlanacak tarihi açıkladı. Fed'in faiz artırımı yurtiçi piyasalarda doların daha da yükseleceği endişesi meydana getiriyor.



Fed'in faiz artışında daha ‘agresif’ olacağı sinyali vermesinin ardından Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz artırımlarına başlanacak tarihi açıkladı. Fed'in faiz artırımı yurtiçi piyasalarda doların daha da yükseleceği endişesi meydana getiriyor.

Fed'in 14-15 Aralık politika toplantısının tutanaklarına göre, Fed'in sıkı istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak için faizleri öngörülenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceği ve bilançosundaki varlıkları azaltabileceği belirtilmişti.

TL'DE NEGATİF SEYİR





TARİH VERDİLER





Fed'in faiz artışında daha ‘agresif’ olacağı sinyali vermesi, riskli varlıkların cazibesini azaltarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde daha fazla düşüşü tetikleyebileceği öngürülüyor.Hafta başından bu yana negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş beklentisiyle değer kaybını sürdüren TL, yüzde 17 değer kaybetti. Ekonomistler enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.Aralık ayındaki Açık Piyasa Komitesi toplantısında 2022 için üç faiz artırımı öngördüğünü belirten Bostic, Eylül’de gerçekleştirilen toplantıda 2022’de iki faiz artırımı olacağını öngörüyordu.“Eğer rakamlar son aylardaki gibi gelmeye devam ederse Mart’ta yapılacak bir faiz artırımı uygun olabilir” diyen Bostic, istihdam meydana getirimi ve enflasyondaki trendin devam etmesi halinde baharda faiz artırımlarına başlayabileceklerini söyledi.St. Louis Fed Başkanı James Bullard ABD Merkez Bankası’nın enflasyondaki artış nedeniyle Mart’ta faiz artırmaya başlayabileceğini, bir sonraki adımda da bilançonun küçültülebileceğini belirtti.