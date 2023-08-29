Samanyolu Haber /Spor / Atletico Madrid, Rayo Vallecano’yu 7-0’la devirdi /29 Ağustos 2023 01:06

Atletico Madrid, Rayo Vallecano’yu 7-0’la devirdi

La Liga 3. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya gol yağdırdı. 7 golle sahadan galip ayrılan Atletico, taraftarını mest etti

SHABER3.COM

İspanya La Liga 3. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano’ya konuk olan Atletico Madrid, deplasmanda aldığı 7-0’lık galibiyetle rakibine ağır bir hezimet yaşattı.

Maça golle başlayan konuk ekip Atletico Madrid, 2. dakikada Antoine Griezmann ile öne geçti. Dakika 16’da Memphis Depay skour 2-0 yaparken 36’da Nahuel Molina’nın golüyle ilk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarıda da üstün futboluna devam eden Atletico Madrid, 73 ve 84’te Alvaro Morata, 79’da Angel Correa ve 86’da Marcos Llorente’nin attığı gollerle sahadan 7-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alan Atletico Madrid 7 puanla ikinci sıraya yerleşti. Rayo Vallecano ise, ilk iki maçını kazandıktan sonra sahasında farklı bir mağlubiyet tattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atletico Madrid, Rayo Vallecano’yu 7-0’la devirdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:29:43