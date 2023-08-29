Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota şokta: Sebebi bilinmeyen bir arıza sebebiyle üretim durdurdu /29 Ağustos 2023 09:38

Toyota şokta: Sebebi bilinmeyen bir arıza sebebiyle üretim durdurdu

Dünyanın en büyük otomobil satıcısı Toyota, üretim sistemindeki bir arıza sebebiyle 14 tesisindeki 28 montaj bandında bütün operasyonları durdurduğunu açıkladı.

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Faaliyetlerin durdurulduğu tesislerdeki üretimin, küresel üretimin yaklaşık üçte birine denk geldiği sanılıyor.

Şirket sözcüsü, iç piyasa için üretim yapan 12 tesiste üretimin bu sabah durdurulduğunu, son iki tesisin faaliyetinin de öğleden sonra askıya alınacağını duyurdu. Sözcü, bilgisayar sistemindeki arızanın Toyota'nın parça siparişini engellediğini belirtti.

Karar sonrasında ne kadar üretim kaybı yaşanacağı bildirilmedi. Arızanın kaynağının araştırıldığını bildiren yetkili, siber saldırı ihtimalini dışladı.

Şirket, geçen yıl parça siparişini engelleyen bir siber saldırı sebebiyle bir günlük üretim kaybı yaşamış, yedek sistemleri devreye sokarak yeniden faaliyete geçebilmişti.

Japonya'da özel ve devlete bağlı kurumlar, Fukuşima nükleer santralindeki arındırılmış radyoaktif suyun Büyük Okyanusa boşaltımına başlamasından bu yana Çin'den gelen taciz telefonları aldıklarını bildiriyor. Toyota'daki sorunun sebebi henüz belirsizliğini koruyor.

Arızanın etkisi

Tam zamanlı envanter yönetiminin öncüsü olan Toyota, bu sistemle maliyetleri düşürüyor, ancak tedarik zinciri tıkanıklıklarının üretimi riske atabiliyor.

Salı günü yaşanan olay zincirleme bir etki yarattı. Yaşanan arıza, grup şirketi Toyota Industries'e bağlı iki motor fabrikasındaki operasyonların da kısmen askıya alınmasına yol açtı.

Toyota'nın iç üretimi, daha önce yarı iletken eksiğinden dolayı yaşanan üretim kesintisinin ardından toparlanmış, Ocak-Haziran döneminde yüzde 29'luk üretimle son iki yıldır ilk kez tırmanışa geçmişti.

Toyota'nın iç üretiminin, Daihatsu ve Hinto markaları hariç,  günlük ortalama 13 bin 500 araç olduğu tahmin ediliyor.

Faaliyetlerin durdurulduğu tesislerdeki üretimin, küresel üretimin yaklaşık üçte birine denk geldiği sanılıyor.
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