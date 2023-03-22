Avrasya Araştırma'dan iddialı anket: Seçim ilk turda bitiyor

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihine kilitlenmişken yapılacak seçimlerle ilgili peş peşe anket sonuçları da açıklanmaya başladı.







Son olarak Avrasya Araştırma, son anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada hem seçmenin parti tercihi hem de cumhurbaşkanlığı için adayı soruldu.







12-17 Mart tarihleri arasında 2 bin 560 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:







CHP: Yüzde 31,1



AKP: Yüzde 29,1



İYİ Parti: Yüzde 10,5



HDP: Yüzde 10,2



MHP: Yüzde 7



DEVA: Yüzde 2,1



TİP: Yüzde 1,6



Memleket Partisi: Yüzde 1,6



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,5



Zafer Partisi: Yüzde 1



Saadet Partisi: Yüzde 0,9



Gelecek Partisi: Yüzde 0,8



Demokrat Parti: Yüzde 0,5



Diğer: Yüzde 1,3







Ankette cumhurbaşkanı seçimi için de hangi adayı tercih edecekleri soruldu.







Yanıtlara göre ilk turda oy oranları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53,5



Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,7



Muharrem İnce: Yüzde 2,9



Fatih Erbakan: Yüzde 2,0



Sinan Oğan: Yüzde 1,4



Doğu Perinçek: Yüzde 0,5







Seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye de soruldu.







Seçmenin yanıtı şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 57



Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43

