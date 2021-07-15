Avrupa Adalet Divanı'ndan başörtüsü kararı

Avrupa Adalet Divanı, Almanya’da başörtüsü taktıkları gerekçesiyle işlerine son verilen iki kadının açtığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, çalışanların başörtüsü takmasının işveren tarafından yasaklanmasının mümkün olduğunu ancak bunun belli şartlara dayanması gerektiğine hükmetti.







Reuters’ın aktardığı mahkeme kararında, “Çalışma yerinde politik, felsefi ya da dini inançlara yönelik görünür durumda herhangi bir şeyin giyilmesini yasaklamak mümkündür. Ancak bunun müşterilere karşı tarafsız yaklaşım ve sosyal ayrımcılığı önlemeye yönelik gerekçeye dayanması gerekiyor” denildi.





İŞE BAŞLADIKLARINDA TAKMIYORLARDI





Almanya’da iki Müslüman kadından biri, bir vakıf tarafından finanse edilen özel çocuk bakım merkezinde diğeri ise bir eczane zincirinde çalışıyordu. İşlerine başladıkları ilk dönemde başörtüsü takmayan kadınlar, ilerleyen dönemde bu kararlarını değiştirdi.





Her iki işveren de kadınlardan çalışırken başörtüsü takmamasını istedi. Aksi takdirde başka iş bulmaları gerektiği belirtildi. Ardından dava süreci yaşandı.