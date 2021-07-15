Netflix'ten sürpriz hamle: Oyun işine giriyor

Şirket yaptığı açıklamada, Mike Verdu’nun Netflix’e oyun geliştirme başkan yardımcısı olarak katılacağını ve operasyon direktörü Greg Peters’a rapor vereceğini söyledi. Verdu, daha önce Facebook’ta oyunları ve diğer içerikleri Oculus sanal gerçeklik başlıklarına getirilmesinden sorumlu başkan yardımcısıydı.







Bloomberg’in haberine göre; henüz müzakereler devam ettiği için kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Netflix’in hedefinin önümüzdeki yıl içinde platformunda video oyunları sunmak olduğunu söyledi. Oyunlar, Netflix’in, mevcut ücretinin içinde görünecek. Kaynak, şirketin şu anda içerik için fazladan ücret almayı planlamadığını söyledi.





Netflix hisseleri, Bloomberg’in haberi bildirmesinin ardından yüzde 3,3’e varan bir artışla 566 dolara yükseldi. Hisse senedi bu yıl, çarşamba günkü kapanışa kadar yüzde 1.3 arttı.





REKABETTE ÖNE GEÇMENİN YOLLARINI ARIYOR





Netflix, özellikle ABD gibi daha doygun pazarlarda büyümeye devam etmenin yollarını arıyor. Şirket, Disney+ veya HBO Max gibi yayın yapan rakiplerinin oldukça önünde, ancak en son bildirilen çeyrekte beklenenden daha az abone kazandı.





Netflix büyüme için oyun dünyasına adım atmayı planlarken bünyesine de yeni isimler eklemeye başladı. Mike Verdu Sims, Plants vs. Zombies ve Star Wars serilerindeki oyunlar da dahil olmak üzere Electronic Arts’taki popüler mobil oyunlar üzerinde çalıştı. Ayrıca 2009 ve 2012 yılları arasında Zynga Inc.’de kreatif direktör olarak görev yaptı.





Bloomberg’e konuşan kaynağa göre Netflix, oyun ekibini önümüzdeki aylarda kuracak. Şirket, web sitesinde oyun geliştirmeyle ilgili pozisyonlar için reklam vermeye başladı bile.





iOS geliştiricisi Steve Moser tarafından Bloomberg ile paylaşılan araştırmaya göre de Netflix’in oyun ekleme planlarının kanıtları, şirketin uygulamasının derinlerinde gizli dosyalarda görünmeye başladı bile. Netflix, daha önce “Stranger Things” de dahil olmak üzere şovlarına dayalı oyunların haklarını lisanslamıştı, ancak bu yeni girişimin kapsamı çok daha büyük.