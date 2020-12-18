Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa bazı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı: Türkiye listede yok /18 Aralık 2020 10:40

Avrupa bazı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı: Türkiye listede yok

Kovid-19 nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan AB ülkeleri, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi. AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, en son 22 Ekim'de güncellediği seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının 'tavsiye edildiği' ülkeler listesinin son halini yayımladı.

Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında tamamen kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.

Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenecek.

Bu durumda, listede yer almayan ve AB'den resmen ayrılan İngiltere'ye de yıl bitimine kadar uygulanan geçiş sürecinin bitmesiyle seyahat kısıtlaması uygulanacak.

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa bazı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı: Türkiye... Sonraki Haber >>

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:22:43