Avrupa Birliği, Apple'a 500 milyon euro ceza kesiyor

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, iPhone'da Apple Music'i öne çıkarmak için rakiplerin erişimini kısıtlayarak AB yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla Apple'a 500 milyon euro ceza vermeye hazırlanıyor.





Financial Times'ın konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre ceza, önümüzdeki ayın başlarında açıklanacak. Apple'ın kendi hizmetlerini desteklemek için kendi platformunu kullanıp kullanmadığına ilişkin soruşturmanın tüm detayları da bu süreçte ortaya çıkacak.





Spotify, 2019 yılında Apple'ın App Store politikalarını rakiplerine karşı eşit olmayan bir şekilde uyguladığını iddia etmişti. Spotify'ın iddiaları arasında, Apple'ın uygulama mağazasındaki satın alımlardan yüzde 30 kesinti yaparak diğer müzik hizmetlerine karşı haksız bir ayrımcılık yaptığı, ancak Uber gibi şirketlere aynı zorunluluğu uygulamadığı yer alıyordu. Spotify ayrıca, geliştiricilerin Apple'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmamayı tercih ettiklerinde, Apple tarafından ek bir dizi kısıtlamaya maruz kaldıklarını iddia etti. Bunun akabinde ise Apple, IAP kullanmayan geliştiricilerin uygulamalarının içinde abonelik gibi ücretli teklifleri tanıtmalarını yasakladı.





2022 yılına gelindiğinde Avrupa Komisyonu'nun, Apple'ın yayın uygulamalarını yalnızca Apple'ın IAP ödeme işleme sistemi aracılığıyla uygulama içi satın alma yapmakla sınırlandırmasının esasen fiyatları yükselttiğini söylediği bildirildi.





Avrupa Birliği'nin Apple'a vereceği ceza sonrası karar, Apple'ın müzik hizmetlerinin App Store dışındaki kullanıcıların daha ucuz alternatiflere geçmesine izin vermesini engelleme uygulamasını yasaklayacak. Bu kapsamda nasıl bir yol izleneceğini ise ilerleyen dönemde hep birlikte göreceğiz.