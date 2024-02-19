Anagold Madencilik'e dünyanın teşvikini vermişler: Vergi indirimi, KDV istisnası, faiz desteği...

Siyanürlü toprak altında kalana 9 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğü Erzincan İliç’teki madeni işleten şirketin 2015 yılında 1 milyar 337 bin lira yatırım teşviki aldığı ortaya çıktı.





Cumhuriyet’te yer alan habere göre, bu teşvik kapsamında şirkete, gümrük vergisi muafiyeti, yedi yıl boyunca sigorta primi işveren hisse desteği, KDV istisnası, yüzde 90 oranında vergi indirimi, KDV iadesi ve faiz desteği verildiği görüldü.





Teşvik kapsamında Anagold Madencilik'e yıllık 10 ton dore altın üretimi gerçekleştireceği ve yatırım kapsamında 232 kişi istihdam edeceği ifade edildi.





2002'de meydana gelen siyanür sızıntısı nedeniyle 16,4 milyon lira para cezası verilen şirketin bir sonraysa 222 milyon liralık vergi borcu silinmişti.





Dokuz aylık geliri 323 milyon dolar

SSR Mining’in finansal tabloları, yarattığı çevresel risklerden dolayı davalık olan Çöpler Madeni işletmesinin şirket için oldukça karlı olduğunu gösteriyor.





Buna göre Çöpler Madeni’nden yılın dokuz ayında 322,8 milyon dolar gelir elde eden şirketin kârı da 46,5 milyon dolar oldu. Şirket, bu madenden 2020’den bu yana ise yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir ve 334,6 milyon dolar kâr elde etti.