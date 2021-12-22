Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirdi /22 Aralık 2021 13:24

Avrupa Birliği aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirdi

Avrupa Birliği içerisindeki seyahatlerde, Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği içerisindeki seyahatlerde, Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi.

AB Komisyonu, aşı sertifikalarında son doz tarihinin 270 gün boyunca seyahate imkan vereceği, bu tarihin sona ermesinden itibaren takviye doz şartı aranacağını duyurdu.

Euronews'in haberine göre Yeni önlem, 1 Şubat 2022'den itibaren 27 AB ülkesi için bağlayıcı olacak. Kural, AB hükümetlerinin nitelikli çoğunluğu veya Avrupa Parlamentosu üyelerinin salt çoğunluğu tarafından engellenebilir. Ancak bu yönde bir desteğin olmadığı belirtiliyor.

Uygulamayla ortak pazar ile Schengen bölgesinin işlerliğinin sürdürülmesi, seyahat özgürlüğünün korunması hedefleniyor.

Son dönemde bazı AB ülkeleri, Omicron varyantının yayılmasını azaltmak amacıyla seyahatlerde yolcular için ek önlemleri hayata geçirmeye başladı.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders Reuters'a, AB Komisyonu'nun ek tedbirlere karşı olduğunu ve önlemleri değerlendirdiğini söyledi.

7 ülke Covid-19 testi istiyor

Yedi AB ülkesi şu anda diğer AB ülkelerinden gelen tam aşılı yolcuların varışta negatif bir Covid-19 testi göstermelerini şart koşuyor. Bu ülkeler İtalya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Letonya, Kıbrıs ve Avusturya. Bu uygulama AB geçişinin güvenilirliğine zarar verdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Reynders, "Avrupa'da serbest dolaşım için ek önlem almadan sadece sertifikayı kullanmayı tercih ediyoruz." dedi.

AB, bugüne dek 807 milyon sertifika bastı, 5 kıtada Türkiye'nin de içinde olduğu 60 ülke sisteme dahil edildi.

AB'de kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax firmalarınca üretiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Birliği aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik... Sonraki Haber >>

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:04:24