Avrupa Birliği aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirdi

Avrupa Birliği içerisindeki seyahatlerde, Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi.





AB Komisyonu, aşı sertifikalarında son doz tarihinin 270 gün boyunca seyahate imkan vereceği, bu tarihin sona ermesinden itibaren takviye doz şartı aranacağını duyurdu.





Euronews'in haberine göre Yeni önlem, 1 Şubat 2022'den itibaren 27 AB ülkesi için bağlayıcı olacak. Kural, AB hükümetlerinin nitelikli çoğunluğu veya Avrupa Parlamentosu üyelerinin salt çoğunluğu tarafından engellenebilir. Ancak bu yönde bir desteğin olmadığı belirtiliyor.





Uygulamayla ortak pazar ile Schengen bölgesinin işlerliğinin sürdürülmesi, seyahat özgürlüğünün korunması hedefleniyor.





Son dönemde bazı AB ülkeleri, Omicron varyantının yayılmasını azaltmak amacıyla seyahatlerde yolcular için ek önlemleri hayata geçirmeye başladı.





AB Adalet Komiseri Didier Reynders Reuters'a, AB Komisyonu'nun ek tedbirlere karşı olduğunu ve önlemleri değerlendirdiğini söyledi.



