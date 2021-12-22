Türkiye`yi de Erdoğan'ı da batıracaklar !





İnternational Press You Tube kanalında yeni modeller ile ilgili soruları cevaplayan Yeşilada ktidarın ekonomide attığı son adımların tutmayacağı görüşünü tekrarladı. Vatandaşın dövize karşı korunsa da artan enflasyona karşı korunamayacağına dikkat çeken Yeşilada ekonomideki temel sorunların bu tür adımlarla düzelmeyeceğinin altını çizdi.







Atilla Yeşilada, Erdoğan'ın açıkladığı modelin tutmayacağını belirtti.





Atilla Yeşilada bu işin sonucunda dolar ve enflasyonun yükseleceğine dikkat çekti. Yeşilada şöyle konuştu:''Bu model tutmaz. Neden yürümez? Herhangi bir kütüphane yada dijital kütüphaneye gidip ''e'' harfinin altında ekonomi ders kitapları bulacaksınız bu ekonomi 101'den yani cahiller için ekonomiye girişten çok iyi ekonomi Bilenler İçin Ustalar tarafından yazılmış kitaplar var gözünüzü kapatıp kitaplardan birini seçeceksiniz. O kitapların ilk sayfasında yazar neden yürümeyeceği. Böyle bir şey olmaz. Şöyle bir örnek vereyim düşünelim ki 1 trilyon mevduat var. Bunun ortalama faizi 15, Türk Lirası(TL) bir yılda %30 değer kaybetti. Durum böyle olursa siz bir yılda o parayı sigorta etmek için devletin kasasından 150 milyar lira ödeyeceksiniz. İkinci bir sebep olarak, millet neden dolara kaçıyor? Çünkü enflasyondan çekiniyor.





"''DOLAR YÜKSELECEK''





Ünlü ekonomist doların da düşüşünün geçici olduğunu savundu:" Diyelim ki dolar/TL yıl sonunda 10 TL'ye indi. Böylece %15 olan mevduat faizinin altına indi ama TÜİK 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıklayacak, enflasyon oranı da %30 olacak. Peki ne olacak? Vatandaşın parası yine %15 değer kaybetmiş olacak. Merkez Bankası ihracatçılara vadeli kur verecekmiş. Adil değerinin altında kur verecek. Ve kurda bir şaşma olursa ya Merkez Bankası'nın rezervleri eriyecek, ya da piyasaya daha çok TL verecek. Vatandaş da bununla yine dolar alacak. Böylece döviz yeniden yükselecek."



Mevduat kur arasındaki farkın Hazine tarafından karşılanacak olmasının orta vadede ekonomi için riskleri artıracağı ve enflasyon artışını hızlandıracağı belirtiliyor. Ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına değindi. Yeşilada dolar kurunun ve enflasyonun yükseleceğini öne sürdü.