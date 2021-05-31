Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa borsaları düşüşle kapandı /31 Mayıs 2021 20:35

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, piyasalarda artan enflasyon endişelerinin ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 azalarak 446,76 puana indi.

SHABER3.COM

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 15.421,13 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 6.447,17 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yerinde seyrederek 25.170,55 puan oldu.İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasalar işleme açılmadı.Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 1,223 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, artan enflasyon endişelerine odaklandı. Almanya'da nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,5'e çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8'e revize etti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa borsaları düşüşle kapandı Sonraki Haber >>

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:05:10