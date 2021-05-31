Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Biden-Erdoğan görüşmesi ilk kez 14 Haziran’da NATO zirvesinde gerçekleşecek.İkili görüşmede gündeme gelecek kritik konulardan biri de S-400’ler olacak.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik görüşme öncesi S-400’lerle ilgili açıklama yaptı.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’ni "S-400'leri kullanmayın” teklifinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi ve “S-400 konusunda ABD tarafından bir gevşeme yok" diye konuştu.





Bakan Çavuşoğlu, "Biden, Cumhurbaşkanımıza telefonda siz de istiyorsanız biz sizinle yakından çalışmak istiyoruz dedi ama var olan sorunlarımızı aşmamız lazım ifadesini kullandı" dedi.





Çavuşoğlu şunları söyledi:





“İki başkanın görüşmesi için takvimlendirme çalışması var dedi Çavuşoğlu 14 Haziran'da gerçekleşecek gibi görünüyor. Saati ve ne kadar süreceği ile ilgili ayrıntılar belirleniyor. S-400 konusunda ABD'nin YPG'ye verdiği destek de FETÖ de aramızda hala bir sorun Ermeni soykırımı açıklaması da geldi. Daha iyi bir ilişki içinde olma gayreti var. S-400'leri 'Kullanmayın' teklifi kabul edilemez. S-400 konusunda ABD tarafından bir gevşeme yok.”