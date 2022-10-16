Avrupa’da 1946 yılından beri maden faciası yaşanmıyor

Türkiye, Soma’da 2014 yılında meydana gelen maden faciasının yaralarını daha saramamışken şimdi de Amasra’dan kara haber geldi. Meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 6 madenci ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.





AVRUPA’DA 76 YILDIR MADEN FACİASI YAŞANMIYOR

Türkiye’de ölümlü maden kazaları yaşanırken dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde ölümlü maden kazası yaşanmıyor. Avrupa’da yaşanan son ölümlü maden faciası 1946’da Almanya’da 405 kişinin öldüğü maden kazası oldu.





EN BÜYÜK FACİA ÇİN’DE YAŞANDI

Yakın tarihte yaşanan en ölümcül maden kazası 1942’de Çin’in Liaoning eyaletinde gerçekleşti. Madende meydana gelen patlamada 1549 işçi hayatını kaybetti.





Fransa’da Courrieres madeninde 1906 yılında meydana gelen felakette ise 1099 kişi hayatını kaybetti. Avrupa’daki en büyük maden kazası olarak anılan olayda, bir alevin tetiklediği dev patlama sonucunda hem yer altında hem de yer üstünde büyük kayıplar verildi. İngiltere’de 1913’te yaşanan en büyük madencilik kazasında 439 madenci yaşamını yitirdi.





ÇİN’DE MADEN KAZASI 30 YIL HALKTAN SAKLANDI

1914’te Japonya’da meydana gelen en büyük maden kazasında gaz patlaması sonucu 687 kişi, 1963’te meydana gelen diğer bir kazada da 458 madenci öldü. Çin’in Şanzi eyaletindeki kömür madeninde 1960’da gerçekleşen felaket 684 kişinin yaşamına maloldu. Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren gerçekleşen en büyük maden kazası olan olay 30 yıldan uzun süre hükumet tarafından saklandı. Hindistan’da 1965 ve 1975 yıllarındaki iki farklı maden kazasında 375 ve 372 kişi öldü.