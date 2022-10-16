Samanyolu Haber /Gündem / New Jersey’de IFLC rüzgarı /16 Ekim 2022 15:49

New Jersey’de IFLC rüzgarı

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 20. Yıl etkinlikleri ABD’nin New Jersey eyaletinde yapılıyor

SHABER3.COM

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 20. Yıl etkinlikleri ABD’nin New Jersey eyaletinde devam ediyor. İlki Berlin’de gerçekleştirilen Işığın Yükselişi Müzikali (The Rise of the Light) ilk defa 16 Ekim günü NY saati ile 15.00’da Türkiye saatiyle 22:00’de canlı yayınlanacak. Programda 13 ülkeden 24 öğrenci sahne alacak.

Her s¸eyden o¨nce tarihin en eski o¨yku¨su¨nu¨ odagˆına alan müzikal adeta zıtlıkların ve simetrinin o¨yku¨su¨nü anlatıyor. ?Müzikal, gece ile gu¨ndu¨zu¨n, siyah ile beyazın, iyilik ile ko¨tu¨lu¨gˆu¨n, ezen ile ezilenin kadim o¨yku¨su¨ olarak nitelendiriliyor.
Is¸ıgˆın Yu¨kselis¸i, bir grup iyi ve ko¨tu¨nu¨n do¨ngu¨sel o¨yku¨su¨nu¨ ele alıyor. Tarihin sıfır noktasından bas¸layıp gu¨nu¨mu¨ze kadar getiriyor. Bunu yaparken Dogˆu ve Batı mitolojisinden, semavi ve sair dinsel metinlerden yararlanarak kuruyor kurgusunu.

New Jersey’nin Raritan Valley Üniversitesi’nde yapılacak gösteri için şimdiden bütün koltukların dolduğu belirtildi. Günler öncesinden rezervasyon listesini kapatan IFLC yetkilileri, programa ilginin büyük olduğunu ifade etti.


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İLK DEFA CANLI YAYINLANACAK

Günlerdir New Jersey’de bulunan IFLC’nin genç yetenekleri program için son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Dünyanın farklı ülkelerinden programı merak eden sanatseverler Işığın Yükselişi’ni YouTube üzerinden seyredebilecek.
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