Türkiye nüfusunun yüzde 56'sı açlık sınırının altında yaşıyor

milyon 685 bin kişinin açlık sınırının altında yaşadığını bildirdi. THD 16 Ekim Dünya Gıda Günü için yayımladığı açıklamada, tüketicilerin yarıdan fazlasının açlık sınırın altında yeterli ve dengeli beslenemeden hayatını sürdürmeye çalıştığını belirtti.





THD Başkanı Turhan Çakar tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin evrensel haklarından olan Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı kapsamında yeterli gıdaya erişim hakları olduğunu vurgulayan Çakar, “Ancak, ülkemizde tüketicilerin yeterli gıdaya erişim hakkı ayaklar altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.





Çakar, nüfusun önemli bir bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, yeterli beslenememenin sonucu olarak da C vitamini eksikliğine bağlı skorbüt, A vitamini eksikliğine bağlı gece körlüğü, guatr, diş çürükleri, kemik erimesi, anemi, kemik yumuşaması gibi sorunların görüldüğünü bildirdi.





Beslenemeyen çocuklarda ise gelişim bozukluğu, raşitizm, anemi, guatr, diş çürümesi gibi hastalıklar gözlendiğini belirten Çakar, bunun okul başarısını olumsuz etkilediğini söyledi.