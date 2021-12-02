Avrupa’da mültecilere çifte darbe

Polonya parlamentosu, Belarus başta olmak üzere tüm dış sınırlarına medya çalışanlarının ve insani yardım kuruluşlarının girmesini engelleyen yasayı onayladı.







Polonyalı parlamenterlerin büyük bir çoğunluğu, milliyetçi-muhafazakar iktidar partisi prawo i sprawiedliwosc (PİS) tarafından sunulan yasa tasarısı lehinde oy kullandı.





HABER YAPILMAYACAK





Dün sabah saatlerinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanan yasaya göre, medya çalışanları Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenler ile görüştürülmeyecek, sığınmacılar hakkında herhangi bir haber medyaya yansıtılmayacak.





Öte yandan insani yardım kuruluşları, dondurucu soğuklarda yaşayan göçmenlere herhangi bir yardımda bulunamayacak. Sınıra gönderilen battaniye, gıda, sağlık ve temizlik gibi temel ihtiyaçlar sığınmacılara verilmeyecek.





NE OLMUŞTU?







Geçtiğimiz aylarda çoğunluğu Orta Doğu’dan gelen binlerce göçmen Belarus üzerinden Polonya sınırına gelerek, ülkeye girmeye çalıştı.





Polonya hükümeti göçmenlerin, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko’nun yardımı ile sınıra geldiklerini iddia etti ve Belarus ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında göçmen krizi başladı. Polonya başta olmak üzere tüm AB ülkeleri göçmen akınına karşı harekete geçti ve sınır bölgelerine ek olarak yüzlerce asker yolladı.





Varşova askerlerinin engeline takılan sığınmacılar, Polonya’ya giremeyince sınıra yakın ormanlık bölgelerde kamp kurdu.





Polonya hükümeti, sınırda bekleyen göçmenleri gıda ve sağlık gibi ihtiyaçlardan mahrum bırakarak onları adeta ölüme terk etti.





Sınır bölgelerinde başlayan soğuklar ve açlık nedeniyle geçtiğimiz hafta Polonya sınırında biri 27 haftalık diğeri 1 yaşında olan iki bebek hayatını kaybetti.





Polonya-Belarus sınırında ölen göçmenlerin toplam sayısı ise 15 olarak kayıtlara geçti.