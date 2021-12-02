Samanyolu Haber /Gündem / AB dışından Fransa’ya gelen herkese Covid-19 test zorunluluğu /02 Aralık 2021 14:15

AB dışından Fransa’ya gelen herkese Covid-19 test zorunluluğu

Fransa, artan koronavirüs vakaları ve Omicron varyantı nedeniyle AB üyesi olmayan ülkelerden Fransa'ya gelen yolcuları kapsayacak yeni kurallar getirdi.

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Fransa hükümeti, Omicron varyantına karşı önlem kapsamında Avrupa Birliği (AB) dışından Fransa’ya gelmek isteyen kişilere Covid-19 test zorunluluğu getirdi.

Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal tarafından bugün yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği dışından Fransa’ya gelen tüm yolcular, iki doz Covid-19 aşısı almış olsalar dahi negatif koronavirüs test sonucu göstermekle yükümlü olacaklardır” denildi.

Kararın 4 Aralık cumartesi günü yürürlüğe gireceğini bildiren Attal, “Yolcular PCR veya antijen testi yaptırabilir ancak testin 48 saat içinde yapılmış olması gerekmektedir” diye konuştu.

Öte yandan Antal, omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesine getirilen uçuş yasaklarının bazı koşullara bağlı olarak Cumartesi günü kalkacağını duyurdu.

Yeni kurallara göre, Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini ülkelerinden Fransa’ya gelmek isteyen herkes varışta Covid-19 testine tabi tutulacak. Test sonucu negatif çıkanlar 5 gün pozitif çıkanlar ise 10 gün Fransa havaalanına yakın bir otelde karantinaya alınacak.

Karantina kurallarına uymayanlara 1000 euro ile 1500 euro arasında para cezası kesilecek.
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