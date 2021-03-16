Avrupa İlaç Ajansı, tartışılan AstraZeneca aşısına destek verdi

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan koronavirüs (Covid-19) aşısı AstraZeneca’nın, faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıkladı. Açıklamada "AstraZeneca ile aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakaları sayısı, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmüyor. Faydaları daha fazla..." denildi.





AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımı aralarında Almanya, Fransa ve İtalya gibi 18 ülkede kullanımı durdurulmuştu. Bu gelişme üzerine görüş belirlemek üzere toplanan EMA, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.







İNCELEME DEVAM EDİYOR





Açıklamada, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde, kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan AstraZeneca aşısının incelemesine devam edildiği bildirildi.





Bununla birlikte EMA’nın açıklamasında aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakalarının sayısının, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmediği belirtildi. Ayrıca "AstraZeneca aşısının hastaneye yatışlar ve ölümlerle bağlantılı olarak Covid-19’u önlemedeki faydasının, yan etki risklerine göre ağır bastığı görüşünü korumaktadır” denildi.