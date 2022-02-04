Samanyolu Haber /Sağlık / Avrupa kırmızıya boyandı: Bütün kıta çok yüksek düzeyde risk altında! /04 Şubat 2022 10:59

Avrupa kırmızıya boyandı: Bütün kıta çok yüksek düzeyde risk altında!

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), COVID-19 seyahat haritasının son güncellemesinde, tüm Avrupa'yı koyu kırmızı renge boyayarak kıtanın çok yüksek düzeyde enfeksiyon riski altında olduğunu gösterdi.

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ECDC'nin her perşembe güncellediği haritasına göre, koyu kırmızı çok yüksek riskli, kırmızı yüksek, turuncu orta düzeyde, yeşil ise düşük düzeyli enfeksiyon riskli ülkeleri simgeliyor. AB üyesi ülkeler, bu renk kodlarına göre seyahat tedbirleri alıyor.

Haritadaki duruma ilişkin yayınlanan raporda, son beş haftadır vaka sayılarının çok yüksek oranda arttığı, buna rağmen ölüm oranlarının stabil seyrettiği belirtildi.

En çok vakanın 50 yaşın altındakilerde görüldüğü ifade edilirken vaka bildirim ve ölüm oranlarının gelecek iki hafta içinde artmasının beklendiği aktarıldı.

Omicron ve Delta varyantlarının bazı ülkelerde ortak dolaşımda olduğu, Omicron'un hızla yayılmaya devam ettiği ve Avrupa ülkelerinin Omicron dalgasının farklı aşamalarında olduğu kaydedildi.



Avrupa ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Omicron'un hafif semptomlarla atlatılması ve yüksek aşılama oranları nedeniyle salgın tedbirlerini birbiri ardına sonlandırıyor.

Avrupa'da yetişkinlerin yüzde 81'i, tüm nüfusun yüzde 70'i tam aşılanmış, yetişkinlerin yüzde 52'si, tüm nüfusun yüzde 42'si takviye dozu da almış durumda.

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