'Türkiye’nin enflasyonu henüz zirveyi görmedi'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün yıllık resmi enflasyonu yüzde 48,69 olarak vermişti. ENAG ise bu oranı yüzde 114 olarak buldu.



Veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonda zirve için ‘nisan‘ ve yüzde 50’nin altını işaret etmişti. Bakan daha önce yaptığı tahmininde ise enflasyonda düşüş için ‘ocak‘ demişti.



Amerikalı yatırım bankası JP Morgan’ın öngörüleri ise Nebati’den biraz farklı.



Kurum’un araştırma raporunda, kategoriler arasında aylık fiyat artışlarının oldukça yüksek olmasının enflasyonist baskıların ne kadar geniş tabanlı olduğunun bir kanıtı olduğu vurgulandı.



JP Morgan’a göre yüzde 55’le zirve yapacak enflasyon kasım ayına kadar da yüzde 50 civarında kalacak. Kurumun yıl sonu beklentisi ise yüzde 35.



ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs da dün yayınladığı değerlendirme notunda Türkiye’de enflasyonun bu yılın büyük bölümünde yüzde 54-56 aralığında olacağını, yılı da diğer tahminlerin çoğundan daha yüksek olan yüzde 33 seviyesinde tamamlayacağını öngörmüştü.