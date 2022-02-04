Hayalet Komisyon: 35 bin başvuru yapıldı tek bir suç duyurusunda bile bulunmadı

35 BİN BAŞVURU





24. Dönem: 8 bin 69

25. Dönem: 455

26. Dönem: 16 bin 230

27.Dönem: 10 bin 403

EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN KONULAR





‘HAK İHLALLERİNİN EN ÇOK YAŞANDIĞI DÖNEM’





‘KOMİSYONUN GÖREVİNİ YAPMASINI BEKLİYORUZ’





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun komisyonun çalışmalarına ilişkin verdiği önergeye dikkat çeken yanıtlar verdi. Komisyona önceki dönemlere göre en çok başvuru yapılan konu cezaevleri oldu. Ancak komisyonun bu yasama döneminde yapılan hiçbir başvuru için suç duyurusunda bulunmadığı ortaya çıktı. Gergerlioğlu ise komisyonun görevini yapmadığını söyleyerek, “Komisyon başkanına kırmızı plakalı araç tahsis ediliyor, paralar harcanıyor… Peki bu komisyon ne işe yarıyor?” diye sordu.Komisyon dönemlere göre hangi dönemde en çok hangi alanda başvuru yapıldığına ilişkin veriler paylaştı. Buna göre komisyona son 10 yılda 35 bin 157 başvuru yapıldı. En çok başvurunun yapıldığı dönem ise sırasıyla şöyle:Yapılan başvurular arasında en çok cezaevlerinde yaşanan ihlaller var. Bunun dışında 10 yıl içerisinde yapılan başvuruların konuları şöyle: Çalışma ve sözleşme özgürlüğü, hak arama hürriyeti, adil yargılanma hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, sağlık ve hasta hakkı, kötü muamele.En çok başvuru yapılan konular arasından dikkat çeken bölümlerden biri cezaevleri oldu. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in cevapladığı önergeye 24. Dönemde tutuklu ve hükümlülerle ilgili 2 bin 949 başvuru yapılırken, 26. Dönemde 3 bin 861, 27. Dönemde ise bu sayı 5 bin 991 oldu.27. dönemde en az başvuru yapılan konular ise çocuk hakları, bilim ve sanat özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, yaşlıların hakları oldu.Önergesine yanıt verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, komisyonun hiçbir faaliyet göstermediğini söyleyerek komisyona, “İşinizi yapın” çağrısında bulundu. Gergerlioğlu şunları söyledi:“TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na yapılan başvuruları sorduk. 24, 25, 26 ve 27’nci dönemde yapılan başvuruların yanıtlarına göre bir analiz yapmak gerekiyor. Öncelikle başvurularda artış var. 27’nci dönemde çok yoğun olan bir artış yaşanıyor. Hak ihlallerinin en çok yaşandığı dönem bu dönem diyebiliriz. Tutuklu ve hükümlü hakları konusunda bu dönemde bir pik yaşandığını görüyoruz. 26’ncı dönemde 3681 başvuru varken 27’nci dönemde bu sayı 5991’e ulaşmış. Aynı zamanda aile ve ailenin korunması gereken konularda önceki dönemlere göre bir artış var. Sağlık ve hasta haklarıyla ilgili de bir artış var, kötü muamele başvurularıyla ilgili bir artış görünüyor. Adil yargılanma hakkı da 1345 sayıya ulaşmış. Demek ki yargıyla ilgili, cezaevleriyle ilgili kötü muameleyle ilgili sıkıntılar var. Bütün bunlar karşısında sorduğumuz sorulara yanıt alamadık.”Hak ihlalleri konusunda yapılan hiçbir suç duyurusunun araştırılmadığını belirten Gergerlioğlu şöyle devam etti: “Komisyona oldukça yoğun bir başvuru var. Bu ihlallerin doğrulanması konusunda ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Yerinde inceleme başvurusu önceki dönemlere göre artmış. Önemli olan bu başvurularla ilgili suç duyurusu yapıldı mı? Başvurularla ilgili bir netice alındı mı? İşte bu sorulara yanıt yok. Komisyonun etkinliğinin ölçmeye yönelik hiçbir yasama döneminde çalışma yapılmamış. Biz şunu demek istiyoruz; bu komisyona bir sürü masraf yapılıyor, komisyon başkanına kırmızı plaka araç tahsis ediliyor. Bu komisyon sadece yazı yazmak için mi var? Komisyonun hak arama gibi bir derdi olmadığını görüyoruz. Komisyonun hak arama konusunda görevini yerine getirmesini bekliyoruz.”