Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan ve AB'ye Dağlık Karabağ kınaması

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu, Dağlık Karabağ'a düzenlediği yıldırım operasyonu nedeniyle Azerbaycan'ı; krizi ele alma biçimi nedeniyle de Avrupa Birliği'ni kınadı.



491 milletvekilinin lehte, dokuzunun aleyhte oy kullandığı ve 36'sının çekimser kaldığı önergede "İnsan haklarının ve uluslararası hukukun ağır ihlali" ve "haksız askeri saldırıya" vurgu yapıldı.



Milletvekilleri, AB ve üye ülkelere birliğin Azerbaycan'la bağlarını acilen yeniden değerlendirme çağrısında bulundu ve “Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik askeri saldırı veya Ermenistan'ın anayasal düzenine ve demokratik kurumlarına karşı saldırı durumunda Azerbaycan'dan AB'ye tüm petrol ve gaz ithalatının askıya alınması” yönünde baskı yaptı.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2022 yılında Azerbaycan gazının alımının 2027 yılına kadar ikiye katlanması yönünde bir anlaşma imzalamıştı.



Ermenistan'ı destekleyen Fransız muhafazakar milletvekili François-Xavier Bellamy, "Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'dan yapılan tüm doğalgaz ve petrol ithalatına son verilmesini talep ederek durumun ciddiyetinin farkında olduğunu gösteriyor, artık Konsey ve Komisyon harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.



Karar için baskı yapan merkezci grup Renew, yaptığı açıklamada, AB ve üye ülkelerinin artık "hem sahadaki varlığını hem de Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a giden veya Dağlık Karabağ'da kalan insanlara insani yardımı artırması" gerektiğini söyledi.



Ancak önerge, kıdemli üyelerinden biri olan ve ülkesindeki etnik Türk partisinden gelen Bulgar milletvekili İlhan Küçük'ün desteğini alamadı.



Milletvekilleri, AB ülkeleri muhtemelen milletvekillerinin talebini görmezden gelecek olsa bile, Azerbaycanlı yetkililere de yaptırım uygulanmasını istedi.