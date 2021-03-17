Avrupa'da ölüm sayısı milyona dayandı

Fransız haber ajansı AFP’nin derlediği verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle Rusya ve Türkiye dahil Avrupa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 900 bini geçti.







Avrupa, pandeminin en fazla ölüme neden olduğu kıta konumunda bulunuyor.





AFP’nin verilerine göre, ilk kez Aralık 2019'da görülen salgının başlangıcından bu yana Avrupa'da Covid-19 ölümleri 16 Mart itibariyle 900 bin 185 oldu. Aynı tarihte Avrupa'da vaka sayısı ise 40 milyon 83 bin 433 oldu.





Güney Amerika'da Covid-19 kaynaklı ölümler 721 bin 581, Kuzey Amerika'da 558 bin 110, Asya'da ise 263 bin, 250 oldu.





Avrupa’da en çok ölüm vakası yaşanan ülkeler ise İngiltere (125 bin 580), İtalya (102 bin 499), Rusya (92 bin 937) Fransa (90 bin 788) Almanya (73 bin 656) ve İspanya (72 bin 424) olarak sıralandı.