Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da sınırlar iki sene kapalı kalabilir /24 Mart 2020 11:15

Avrupa'da sınırlar iki sene kapalı kalabilir

Çekya Sağlık Bakan Yardımcısı Roman Prymula, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarının 2 yıl boyunca kapalı kalabileceğini belirtti.

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Avrupa ülkelerinde koronavirüsle ilgili durumun “hoş olmayan bir eğilim” kazandığını dile getiren Prymula, “Durumun iyileşmesi için aylar gerekecek” dedi.
Çekya yönetiminin ülke genelinde aldığı tedbirlerin olumlu sonuç vermesi gerektiğini söyleyen bakan, “Ancak bu sonuçlar, Nisan’ın ikinci yarısından daha erken beklenmemeli” diye kaydetti.

Yeni salgın dalgalarının önlenmesi gerektiğini belirten Prymula, bunun için İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve çok sayıda hastanın olduğu diğer ülkelerden girişlere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
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