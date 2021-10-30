Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'nın büyük şehirlerinde 'Hasta Tutukluların Sesi Ol Eylemleri' var /30 Ekim 2021 14:49

Avrupa'nın büyük şehirlerinde 'Hasta Tutukluların Sesi Ol Eylemleri' var

30 Ekim 2021 Cumartesi günü, Peaceful Actions Platformu´nun çağrısı üzerine Avrupa’nın 9 şehrinde Türkiye´de bulunan „Hasta Tutsaklara Özgürlük“ için eylemler gerçekleşecektir.

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Peaceful Actions Platformu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre bir çok sivil toplum örgütü , dernek insiyatif ve gönüllünün katılımıyla Avrupa'nın bir çok şehrinde  Türkiye´de bulunan „Hasta Tutsaklara Özgürlük“ için eylemler gerçekleşecek. Platform tarafından yapılan açıklamada 


'Bağımsızlığını kaybetmiş yargı, devlet tarafından infaz aracı haline gelmiştir-ağır hasta olmasına rağmen hapislerde tutuklu kalan yüzlerce insan, henüz özgürlüğünü kaybetmemiş muhalifler için gözdağına dönüştürülmüştür.
Tamamen siyasi nedenlerle tutuklu olanlar, hastaneye gitmeleri için günlerce bekletilmekte, kelepçeli muayeneye zorlanmakta, sedyelere ve hastane yataklarına kelepçelenmektedirler.

Hapishane şartları altında gerekli tıbbi desteği alamayan ve tedavisi yapılmayan hasta tutuklularının, sağlık durumları gittikçe daha da kötüleşmekte, ancak ölüm sınırına geldiğinde tahliye edilmektedirler.' denildi . 

Avrupa'daki gönüllüleri yakın şehirlerdeki eylemlere katılmaya davet eden platform „HastaTutsaklara Özgürlük“ hashtag´ine destek vermeye çağırdı 

Hasta Tutsaklara Özgürlük Eylemleri 30 Ekim 2021 Cumartesi

-Brüksel Lüksemburg Meydanı 12.00
-Frankfurt Paulsplatz 13.00
-Köln Dom Meydanı 15.00
-Berlin Branderburg Kapısı 15.00
-Stuttgart Marienplatz 15.00
-Paris République Meydanı 15.00
-Lyon Bellecour Meydanı 15.00
-Strasbourg Avrupa Konseyi önü 15.00
-Londra Türk Büyükelçiliği önü 14.00

NOT: EYLEMLER ÜLKELERİN YEREL SAATLERİNE GÖRE DUYURULMUŞTUR  
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