Avrupa'nın büyük şehirlerinde 'Hasta Tutukluların Sesi Ol Eylemleri' var

Peaceful Actions Platformu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre bir çok sivil toplum örgütü , dernek insiyatif ve gönüllünün katılımıyla Avrupa'nın bir çok şehrinde Türkiye´de bulunan „Hasta Tutsaklara Özgürlük“ için eylemler gerçekleşecek. Platform tarafından yapılan açıklamada









'Bağımsızlığını kaybetmiş yargı, devlet tarafından infaz aracı haline gelmiştir-ağır hasta olmasına rağmen hapislerde tutuklu kalan yüzlerce insan, henüz özgürlüğünü kaybetmemiş muhalifler için gözdağına dönüştürülmüştür.

Tamamen siyasi nedenlerle tutuklu olanlar, hastaneye gitmeleri için günlerce bekletilmekte, kelepçeli muayeneye zorlanmakta, sedyelere ve hastane yataklarına kelepçelenmektedirler.







Hapishane şartları altında gerekli tıbbi desteği alamayan ve tedavisi yapılmayan hasta tutuklularının, sağlık durumları gittikçe daha da kötüleşmekte, ancak ölüm sınırına geldiğinde tahliye edilmektedirler.' denildi .





Avrupa'daki gönüllüleri yakın şehirlerdeki eylemlere katılmaya davet eden platform „HastaTutsaklara Özgürlük“ hashtag´ine destek vermeye çağırdı