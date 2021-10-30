Turkish Cargo'da AKP'li saltanatı

Koronavirüs salgınıyla birlikte taşımacılık şirketlerinin önemi daha da artmış ve Türk Hava Yolları (THY) bünyesi içinde faaliyet gösteren Turkish Cargo hızlı bir büyüme göstererek dünyanın yedinci en büyük hava taşımacılık şirketi olmuştu. Yakın zamanda THY'den ayrılıp "yeni bir şirket" olarak yoluna devam edeceği belirtilen Turkih Cargo'nun yönetim kurulu da belli oldu.







Ağustos ayında THY'den KAP'a yapılan açıklamada THY'nin yolcu odaklı mevcut yapısı nedeniyle Turkish Kargo’nun tam potansiyelini ortaya koyamadığı ifade edildi.





THY’nin söz konusu ayrılma ile THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne farklı tüzel kişilik kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Buna göre ayrılma sonrası Turkish Cargo'nun 50 bin liralık sermayesi 3,23 milyar liraya çıkarılacaktı.







Şirketin yönetim kurulunda ise TÜGVA ve TÜRGEV'den yönetici isimlerin yer alması dikkat çekti. Yöneticilerden biri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'du.





2020 yılında THY Yönetim Kurulu'nda yer alan Altun'un yüksek oranda ücret aldığı ortaya çıkmıştı. THY'nin 1 Ocak-31 Aralık dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun 'Mali Haklar' bölümünde, Altun'a aylık 20 bin lira ödeme yapıldığı kaydedilmişti.





Fahrettin Altun, eşi Fatmanur Altun'un maaşı hakkında yaptığı açıklamada, "Eşim de sadece Marmara Üniversitesi'nden ücret alıyor. THY Yönetim Kurulu Üyeliği'nden herhangi bir ücret almıyor" ifadelerini kullanmıştı.





Turkish Cargo'nun bir başka Yönetim Kurulu Üyesi olan Mithat Görkem Aksoy ise, 2019 yılında Erdoğan’ın pilotluğunu da yapmıştı.





Bir başka yönetim kurulu üyesi de, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Melih Ecertaş. Ecertaş'ın geçmişte AKP Gençlik Kolları'nda görev yaptığı ve Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) yöneticilikte faaliyetinde bulunduğu biliniyor.





Turkish Cargo'nun bir başka yönetim kurulu üyesi ise, Ensar Vakfı’nın en büyük sponsorlarından Turkcell’in eski CEO’su Muzaffer Akpınar.