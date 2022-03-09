Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'nın Rusya çıkmazı: AB vatandaşlarına 'enerji tasarrufu' çağrısı /09 Mart 2022 16:11

Avrupa'nın Rusya çıkmazı: AB vatandaşlarına 'enerji tasarrufu' çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus doğal gazına bağımlılığı daha hızlı bir şekilde azaltmak için vatandaşlara enerji tasarrufu çağrısı yaptı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus petrol, doğal gaz ve kömürüne bağımlılığı daha hızlı bir şekilde azaltmak için halka enerji tasarrufu çağrısında bulundu.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'e konuşan Von der Leyen, bu hedefe herkesin katkı sağlayabileceğini belirterek ekonomi dünyasındaki enerji tasarruf programları; yeni sevkiyat yolları kullanılması ve yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesiyle birleştiğinde Rus doğal gazından çok daha hızlı bir şekilde bağımsız olunabileceğini kaydetti.

Von der Leyen, ABD'nin Rus petrolü ithalatını durdurma kararına atıfla, AB'nin şu aşamada böyle bir adım atmaması kararını da savundu. Moskova'ya yönelik yaptırım kararlarının Batılı müttefikler arasında istişare edilerek alındığına işaret eden AB Komisyonu Başkanı, ABD'nin AB'ye göre Rus petrolünden daha kolayca vazgeçebilecek durumda olduğunu söyledi.

"Kendimize zarar vermemeliyiz"
Von der Leyen, "Petrol fiyatlarının çok fazla yükselmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bize zarar verir. Kendimize zarar vermeden Putin üzerinde azami etkiye ulaşabilmek için hassas bir denge gözetmemiz gerek" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaştan kaçan 2 milyon kişiye de değinen von der Leyen, "Korkarım ki bu daha başlangıç. Çok daha yüksek rakamlar göreceğiz" öngörüsünde bulundu. AB üyesi 27 ülkenin  sığınmacılara kapıları açtığına ve oturma izni, istihdam piyasasına erişim, sağlık hizmetleri, çocukların okula gitmesi gibi haklar tanıdığına işaret eden von der Leyen, en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya bu bağlamda teşekkür etti.
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