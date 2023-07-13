Samanyolu Haber /Gündem / Avukatı 'tahliye edilebilir' demişti; Yargıtay Can Atalay kararını verdi! /13 Temmuz 2023 18:20

Avukatı 'tahliye edilebilir' demişti; Yargıtay Can Atalay kararını verdi!

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için yapılan başvuru reddedildi.

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Gezi Davası kapsamında geçtiğimiz sene 18 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP)'nden Hatay Milletvekili seçilmişti. 

YARGITAY'DAN KARAR
Atalay'ın milletvekili seçilmesinin ardından Anayasa'nın 83. maddesi kapsamınca serbest bırakılması için Yargıtay'a başvurulmuştu. 

Yargıtay, Can Atalay'ın tahliye edilmesi talebine ilişkin başvuruyu görüştü. Yargıtay, Atalay'ın tahliye edilmesi talebini reddetti. 

Atalay'ın avukatı ise avukatı Deniz Özen ise Halktv canlı yayınında müvekkilinin bugün tahliye edilebileceğini söylemişti. 
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