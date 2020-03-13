Avustralya İçişleri Bakanı corona virüsüne yakalandı

İçişleri Bakanı Peter Dutton, yazılı bir açıklamayla dünyayı kasıp kavuran corona virüsüne yakalandığını belirtti. Dutton’un açıklaması şöyle:





“Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım. Hemen Queensland Sağlık Departmanı’na başvurdum ve Covid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı’ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim.”









Avustralya'da bugüne kadar tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 156 ve salgın kaynaklı 3 ölüm yaşandı. Avustralyalı yetkililer ise, vaka sayısının yaklaşan kış mevsimiyle birlikte artacağı görüşünde.

