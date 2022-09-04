Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya kalıcı göçmen arıyor: Kota 35 binden 195 bine çıkarıldı /04 Eylül 2022 14:17

Avustralya kalıcı göçmen arıyor: Kota 35 binden 195 bine çıkarıldı

Avustralya hükümeti, Covid-19 salgını nedeniyle derinleşen iş gücü açığını kapatmak için kalıcı göçmenlik kotasını 35 binden 195 bine çıkardığını duyurdu.

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Avustralya İçişleri Bakanı Clare O’Neil, İş ve Beceri Zirvesi’nin ikinci gününde yaptığı açıklamada, iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla ülkeye binlerce mühendis ve hemşire getirme sözü verdi.

Hemşirelerin son iki yıldır çift ve üç vardiya çalıştığına ve yer hizmetlerinde personel eksiği nedeniyle uçuşların iptal edildiğine işaret eden O’Neil, kalıcı göçmenlik kotasının 35 binden 195 bine çıkarıldığını bildirdi.

O’Neil, “en iyi ve parlak beyinlerin” Avustralya yerine Kanada, Almanya ve Birleşik Karalık’ı tercih ettiğini ifade ederek uluslararası öğrencilerin Avustralya’da daha uzun süre kalabileceğini ve çalışabileceğini söyledi.

Avustralya’nın göçmenlik programının 70’den fazla vize uygulamasıyla “son derece karmaşık” olduğunu belirten O’Neil, göçmenlerin vize bekleme sürecine ilişkin önlemler de alınacağını kaydetti. Covid-19 salgınının körüklediği iş gücü açığına rağmen 2016’dan bu yana 1 milyondan fazla kişi Avustralya’ya taşındı.
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