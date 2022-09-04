Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu bürokratlara seslendi: "Titanic batıyor, hepinizi feda edecek" /04 Eylül 2022 13:59

Davutoğlu bürokratlara seslendi: "Titanic batıyor, hepinizi feda edecek"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bürokratlara dikkat çeken bir uyarı geldi. "Arkadaşlar Titanic batıyor" diye seslenen Davutoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek” ifadesini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bürokratlara seslenerek “Arkadaşlar Titanic batıyor! Kanuna aykırı iş yapmayın, kurulan çarkların parçası olmayın. Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek” dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Daha önceden yaptığı konuşmasından video kesitler paylaşan Davutoğlu “Arkadaşlar Titanic batıyor! Kanuna aykırı iş yapmayın, kurulan çarkların parçası olmayın. Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi birer birer feda edecek” diye seslendi.

'FEDA ETMEDİĞİ KİMSE KALDI MI?'
Davutoğlu, söz konusu konuşmasında bürokratlara seslenerek “Değerli bürokratlar, dürüst kardeşlerim, kanuna aykırı bir iş yapmayın. Kurulan çarkların parçası olmayın…Sayın cumhurbaşkanı sonunda birer birer hepinizi feda edecek. En yakınlarını. Bakın feda etmediği kimse kaldı mı?” ifadelerini kullanmıştı.
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