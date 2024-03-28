Samanyolu Haber / / Avustralya Parlementosu’nda renkli dostluk iftarı /28 Mart 2024 10:46

Avustralya Parlementosu’nda renkli dostluk iftarı

Hizmet Hareketi Gönüllüleri’nin, 15 yıl önce başlattığı ve her yıl devam ettirdiği ‘Parlamento Dostluk İftarı’ bu sene de renkli simalarının katılımıyla Sydney’de gerçekleşti.

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Avustralya’nın en büyük eyaleti New South Wales Parlamentosunda gerçekleşen dostluk iftarına, Eyalet Başbakanı Chris Minns, Ana Muhalefet Lideri Mark Speakman, Çok Kültürlülük Bakanı Steve Kamper, İş Sağlığı ve Güvenlik Bakanı Sophie Cotsis, devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra, milletvekilleri, STK Temsilcileri ile farklı inanç gurubu Temsilcilerinden oluşan renkli bir davetli topluluğu katıldı.

Başbakan Minns Kur’an’daki Ayetlere Dikkat Çekti

Yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşma ve karşılıklı birbirini anlama mevsimi olduğunu belirten Başbakan Minns, iftara katılmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Kur’an’daki ayetlere dikkat çeken Minns, Ramazan ayının önemine işaret etti.

Öte yandan iftara, Arjantin, Bangladeş, Şili, El Salvador, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Mauritius, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Tayland, Vanuatu ve Vietnam’ın Sydney’deki yabancı ülke temsilcileri, başkonsolosları ve diplomatları da katıldı.

Semazenlerden Unutulmaz Gösteri

Parlamento binasında gerçekleşen iftar programında, Semazen gösterisi de gerçekleştirildi. Misafirler, semazenlerin gösterisine ve tasavvuf musikisi büyük ilgi gösterdiler. Gösterideki ezginin “Bismillahirrahmanirrahim” bölümüne ritim tutan misafirler bu anları cep telefonlarıyla kaydettiler.
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