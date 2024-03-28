Avustralya Parlementosu’nda renkli dostluk iftarı

Başbakan Minns Kur’an’daki Ayetlere Dikkat Çekti
Yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşma ve karşılıklı birbirini anlama mevsimi olduğunu belirten Başbakan Minns, iftara katılmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Kur’an’daki ayetlere dikkat çeken Minns, Ramazan ayının önemine işaret etti.
Öte yandan iftara, Arjantin, Bangladeş, Şili, El Salvador, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Mauritius, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Tayland, Vanuatu ve Vietnam’ın Sydney’deki yabancı ülke temsilcileri, başkonsolosları ve diplomatları da katıldı.
Semazenlerden Unutulmaz Gösteri
Parlamento binasında gerçekleşen iftar programında, Semazen gösterisi de gerçekleştirildi. Misafirler, semazenlerin gösterisine ve tasavvuf musikisi büyük ilgi gösterdiler. Gösterideki ezginin “Bismillahirrahmanirrahim” bölümüne ritim tutan misafirler bu anları cep telefonlarıyla kaydettiler.