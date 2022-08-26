Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Avustralya'da ülke tarihine geçen bir olay yaşandığı aktarıldı.







Ülke tarihinde operasyon sonucunda el konulan en yüksek miktardaki metamfetamin ele geçirilirken uyuşturucunun piyasa değerinin ise 1,6 milyar (20,25 milyar lira) Avustralya dolarından fazla olduğu belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Avustralya’da polis, 1,8 ton metamfetamine el koydu. Avustralya’da polis, 1,8 ton metamfetamine el koydu.

Sydney kentindeki limanda konteynırlarda bulunan kristal formdaki uyuşturucunun piyasa değerinin 1,6 milyar (20,25 milyar lira) Avustralya dolarından fazla olduğu belirtildi.Polisin açıklamasına göre bu, ülke tarihinde operasyon sonucunda el konulan en yüksek miktardaki metamfetamin.Ortadoğu’dan getirilen uyuşturucunun konteynırlara bir mermer içinde saklandığı belirtilirken uluslararası bağlantıları olduğu düşünülen üç kişi gözaltına alındı.