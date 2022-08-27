Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı onay oranı sabit kaldı

Seçim tarihine bir yıldan az bir süre kala yeni anketler de kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.





Bu kapsamda MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı onay oranının sabit kaldığı belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘görev onayı’ vermeyenlerin oranı bu ay da yüzde 53 olarak ölçülerek sabit kaldı. MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘görev onayı’ vermeyenlerin oranı bu ay da yüzde 53 olarak ölçülerek sabit kaldı.

Katılımcılara, “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltilen ankette, yüzde 41,4’ü “Evet onaylıyorum” derken yüzde 53,4’üyse “Hayır, onaylamıyorum” diye yanıt verdi.





Araştırmanın sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabı üzerinden paylaştı.